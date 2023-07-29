Suriye sınırında DEAŞ yeniden mi doğuyor? Medhalî Selefiyye grubu kimdir?

Libya'da Türk Askeri'nin karşısına çıkan Medhalî Selefiyye örgütünün şimdi de Suriye'de faaliyet göstermek amacıyla geldiği söyleniyor. Suudi Arabistan destekli olduğu söylenilen aşırı görüşlü Medhalî Selefileri, yöneticilere itaat edilmesi gerektiğini savunduğu görülüyor. Dünya kamuoyunda ise örgüt Bingazi'de gözleri bağlı 10 kişiyi video kaydına alarak yargısız infaz etmesiyle tanıyor.

MEDHALİ SELEFİYYE ÖRGÜTÜ'NÜN TARİHSEL GEÇMİŞİ NEDİR?

(Medhali grubuna ait olduğu düşünülen bir arşiv fotoğrafı)

Kurucusu Rebî’ bin Hâdî el-Medhalî’nin adında bir sözde şeyhtir. Kurucusu olan kişinin adından dolayı örgüt Medhaliyye adlandırılmıştır. Selefi/Vahabi çizgiye sahiptir. DEAŞ terör örgütü ile aynı köklerden geldiğine dair de iddialarda bulunuyor.

(Medhali Selefiyye Örgütü'nün Libya'da eğitim sırasında çekildiği düşünülen bir fotoğraf)

Şeyh Medhalî'nin hayatı örgütü tanımak için çok önemli görülüyor. Örgüt lideri Medhali,1931 yılında Suudi Arabistan’ın Cizan şehrinde dünyaya geldi. Medine İslam Üniversitesi’nden mezun oldu. Doktora öğrenimini 1980’de Mekke Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi’nde tamamlayan Şeyh Medhali kitlesini de yavaş yavaş büyütmeye başlamıştı. Ardından Medine İslam Üniversitesi’ne döndü ve 1990’lardaki emekliliğine kadar bu kurumda hadis ilimleri okuttu.

(Medine İslam Üniversitesi)

Şeyh Medhalî ve talebelerinin görüşleriyle şekillenen Medhali Selefiyye örgütü, İslamiyete bakış açısı bakımdan Vahhabilik/Selefilik mezhep çizgisini benimsemektedir.

Cihadi Selefilik, 1990’larda araştırma literatürüne girerken daha radikal ve şiddet yanlısı bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreçte sözü edilen Suud resmiyetinin nispeten dışında kalmakla birlikte aynı siyasal duruşu paylaşan Şeyh Medhalî, daha ileri ve aşırı bir eleştirel söylemi benimsemiş ve taraftarlarını etkilemeyi başarmıştır.

(Cihatçı Selefi grupların birinden çekilmiş bir fotoğraf)

MEDHALİ SELEFİYYE GRUBUNUN AKTİF FAALİYETLERİ NELERDİR?

Suudi Arabistan ile sıkı bağları olduğu düşünülen Medhali Selefiyye terör örgütünün paramiliter bir yapı olduğuna dair iddialarda bulunmaktadır. Suudi Arabistan-Mısır ve BAE tarafından fonlanması ile Libya'da Hafter birlikleri ile birlikte savaşmaktadır.

Güney Yemen’deki Medhaliyye örgütü ise yaptığı katliamları BAE adına yaptığı adına katları kuvvetli görünüyor.

Suriye'de ise Lazkiye taraflarına bölgelerde küçük grupları topladıkları ve aktif mücadele vereceklerine dair çeşitli iddialar sıcaklığını korumaya devam ediyor.