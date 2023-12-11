Suriye'de ABD Üssüne Saldırı!

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke kentinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne saldırı düzenlendi.

Suriye'de ABD Üssüne Saldırı!
Son Güncelleme:

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ortak işgali altında tuttuğu Haseke'de Şeddadş Üssü'ne saldırı düzenlendi.

Bazı yerel kaynaklara göre söz konusu askeri üs 4 roketin hedefi oldu. 

Suriye'de ABD Üssüne Saldırı! - Resim : 1

Terör örgütü PKK'ya yakın kaynaklar ise saldırının İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından yapıldığını öne sürdü.

ABD güçlerinin, üzerinde patlayıcı bulunan İHA'ları üsse ulaşmadan düşürdüğü iddia edildi.

Saldırı hakkında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) herhangi bir açıklama yapmadı.

# abd # askeri üs # suriye # Şeddadi Üssü
Çok Okunanlar
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?
Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?
Gece Sürün Sabah Daha Genç Uyanın!
Gece Sürün Sabah Daha Genç Uyanın!
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
Öne Çıkanlar Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da kuryeyi öldürdü, kaçtı! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da kuryeyi öldürdü, kaçtı! İbn-i Sina Gece Su İçenleri Uyardı! İbn-i Sina Gece Su İçenleri Uyardı!