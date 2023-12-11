Suriye'de ABD Üssüne Saldırı!

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ortak işgali altında tuttuğu Haseke'de Şeddadş Üssü'ne saldırı düzenlendi.

Bazı yerel kaynaklara göre söz konusu askeri üs 4 roketin hedefi oldu.

Terör örgütü PKK'ya yakın kaynaklar ise saldırının İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından yapıldığını öne sürdü.

ABD güçlerinin, üzerinde patlayıcı bulunan İHA'ları üsse ulaşmadan düşürdüğü iddia edildi.

Saldırı hakkında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) herhangi bir açıklama yapmadı.