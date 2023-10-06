Şuşa 2026 Turizm Başkenti Seçildi

2020 yılında Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Şusa şehri, 2026 yılı için turizm başkenti seçildi.

Karar, 10 üyeli Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından İran'ın Erdebil Eyaletinde yapılan toplantıda alındı. Bu kararla birlikte Şuşa şehrinin tarihi, kültürel ve turistik açıdan tanıtımı yapılacak.

Erdebil'deki karar toplantısına ev sahibi İran'ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelerin temsilcileri katıldı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin temsilcileri İran'ın Erdebil eyaletinde bir araya geldi. Bir araya gelen temsilciler yeni işbirliklerini görüştü.

Teşkilat tarafından 2023 yılı için İran'ın Erdebil eyaleti, 2024 yılı için Özbekistan'ın Şehr-i Sebz kenti, 2025 yılı için ise Türkiye'nin Erzurum şehri turizm başkenti olarak seçilmişti.