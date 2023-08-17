Suudi Arabistan ile Çin 12 anlaşmaya imza attı

Suudi Arabistan ve Çin arasında 1,33 milyar dolarlık 12 işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Anlaşmaların, altyapıyı geliştirme, finans, konut ve emlakçılık alanlarında olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan ile Çin 12 anlaşmaya imza attı
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Suudi Arabistan-Çin İş Forumu, Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Foruma Suudi Arabistan'dan İskan Bakanı Macid el-Hukayl ve Pekin Büyükelçisi Abdurrahman bin Ahmed el-Harbi katıldı.

Burada, Suudi Arabistan ile Çin arasında, yatırım değerinin 5 milyar riyalden yani 1,33 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen 12 işbirliği anlaşması imzalandı.

Suudi Arabistan İskan Bakanı Macid el-Hukayl, Çin ile imzalanan anlaşmalara ilişkin Suudi Arabistan resmi haber ajansına açıklamalarda bulundu. Hukayl, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların altyapıyı geliştirme, finans, konut ve emlakçılık alanlarında olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'ın 17 kentinde 300 bin konut inşasına başlandığını ifade eden Hukayl, bunların toplam yatırım değerinin 100 milyar riyali (27 milyar dolar) aştığının altını çizerek Çinli firmalara ülkede yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Bakan Hukayl, 4 günlük Çin ziyaretinde Suudi Arabistan kentlerinde belediye ve konut sektörlerinde altyapı projelerinin geliştirilmesi ve yatırım imkanları konularında Çinli yetkililerle görüşmeler yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# suudi arabistan # çin
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