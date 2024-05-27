Bahçeli'den o yayın kuruluşlarına sert sözler! "Mahkemede dinlenmelerini talep ediyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Halk TV, Now ve Sözcü'ye sert sözlerle yüklendi.

"İTİBAR CELLATLIĞINA SOYUNAN KİMLER VARSA MAHKEMEDE DİNLENMELERİNİ İSTİYORUZ"

Bahçeli, Halk TV, Not ve Sözcü'nün ismini vererek, MHP ve Ülkü Ocakları'na düşmanlık yaptıklarını belirtti. Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halk Televizyonu, Now televizyonu, Sözcü televizyonu başta olmak üzere MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinden ve yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan kimler varsa mahkemede dinlenmelerini, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor, bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum."

"MUASIR MÜFTERİLERLE KESİNLİKLE HELALLEŞMEYECEĞİZ"

Bahçeli, açıklamasının devamında sert sözlerini sürdürdü. Bahçeli şunları ifade etti:

"Hesaplaşacağız. Sonuçta ise muasır müfteriler ile kesinlikle helalleşmeyeceğiz. Allahın izni ile bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Münafık tezgahların, müşfik planların, melun ve maske takmış komünist taktiklerin, kutlu davamız etrafında döşemeyi amaçladığı nifak ve fesat mayınları, yakında bizatihi faillerini patlatacak, hepsini birden rezil rüsva edecektir. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, bilirkişilik taslayan, istismar ve ihanet şantiyesini ufkumuzun aydınlığına kurmak için adeta mekik dokuyan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyor ve onların bu acısını daha da şiddetlendirmek amacıyla bir çalışıyorsak, bundan sonra bin çalışacağımızın sözünü veriyorum."

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASİ UZANTISINA YÖNELİM MİLLÎ TEPKİMİZİ ZAYIFLATMAK..."

Bahçeli, yapılanların Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak ve HDP/DEM'e yönelik tepkileri zayıflatmak için gerçekleştirildiğini belirtti Bahçeli şunları söyledi: