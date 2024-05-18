MHP Lideri Devlet Bahçeli'den yeni dönem uyarıları! Siyasette yumuşama gündemini değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, siyasette yumuşama tartışmaları ile ilgili uyarılar yaptı.

Devlet Bahçeli, "Türkiye, seçimlerin yüksek gerilimli atmosferinden uzaklaşmalıdır. Yumuşama ve normalleşme çağrıları sözde kalmamalıdır. Özellikle muhalefet partilerinin arayışı usulde bir yumuşama ise muhataplarını uyarıyorum ki, böylesi bir yumuşama yıkıma çanak tutmak, krizlere ortam açmak, hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir ve mutlak butlanla batıldır." dedi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ SORUŞTURMA

MHP lideri, Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden emniyet müdürlerinin gözaltına alınması olaylarına da değindi. Bahçeli, FETÖ ve benzeri yapılarla mücadele vurgusu yaptı.

- Eğer bu kalkışma olursa, buna cüret edenlerin başı mutlak surette ezilmeli. FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirleyip, devlet içinde feodal ve imtiyazlı alanlar oluşturmalarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

CHP'YE 6-8 EKİM DAVASI TEPKİSİ

6-8 Ekim terör davasındaki kararlara da değinen Bahçeli, muhalefetin tutumunu eleştirdi. Bahçeli, "Terörist Demirtaş’ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek art niyetlilik, terör seviciliği ve ikiyüzlülüktür." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesiyle ilgili de açıklamada bulundu. Bahçeli, Çetin Doğan'ın tahliye sonrasındaki "Af söz konusu değil doğrudan doğruya Anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir" açıklamalarına tepki gösterdi.