Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturmada önce 4 polis, ardından 3 sivil ve 1 polis daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sorutşturmayı yürüten ekipler firari sanık Serdar Sertçelik ile Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında iletişimi sağlayan bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerin sorguları sürüyor. Adreslerde ele geçirilen dijitaller üzerindeki incelemeler de devam ediyor.

Serbest bırakılan Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in ifadesi de ortaya çıktı. Öner, gizli tanık Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmadan önce 3 meslektaşının gizlice toplantı yaptığını söyledi. Öner'in soruşturmayla ilgili birçok toplantıya çağrılmadığını söylediği öğrenildi.