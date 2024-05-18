İstanbul'da PKK/KCK'ya operasyon! 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

İstanbul'da PKK/KCK'ya operasyon! 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Editör: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 6 kişi tutuklandı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında polis belirlenen adreslere opearsyon yaptı.

Örgütün siyasi alan yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. 6 kişi tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 10’unun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talep edilmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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