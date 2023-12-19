Tatar'dan Rusya'ya Tanınma Çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rusya’ya yaptığı tarihi tanınma çağrısı gündemdeki yerini koruyor.

Tatar'dan Rusya'ya Tanınma Çağrısı

 Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, çağrının, doğru zamanda atılmış bir adım olduğunu söyledi. Ulusal Kanal'a konuşan Hasipoğlu, Hükümetin Yunanistan açılımı ve yabancılara arazi satışı konularını da değerlendirdi.

Rusya’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temsilcilik açarak konsolosluk hizmeti vermesiyle, iki ülke arasında dolaylı ilişkilerin seviyesi yükselmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e KKTC ile doğrudan diplomatik ilişkileri başlatma çağrısı yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tanınma çağrısını Ulusal Kanal yayınında değerlendirdi.

AK Parti Hükümetinin Yunanistan açılımını da değerlendiren Hasipoğlu, “Kıbrıs meselesi, Türkiye için milli bir davadır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son dönemde yabancılara arazi satışı tartışmalarıyla da gündemde... Özellikle
İsraillilerin, son 5 yılda KKTC’de 2 bine yakın şirket kurduğu ve 25 bin dönüm arazi aldığı iddiaları basına yansımıştı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasipoğlu, KKTC’den taşınmaz mülk alan yabancılar arasında İsraillilerin 13. Sırada olduğunu söyledi. Konuyla ilgili yakında resmi açıklama yapılacağını belirtti.

# ersin tatar # rusya # KKTC
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