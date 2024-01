Tayvan'da Amerikancı parti güç kaybetti

Tayvan'da 17 bin 795 sandıkta yapılan seçimlerde iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nden (DPP) Lai Ching-te, Kuomintang'dan (KM) Hou Yu-ih ve Tayvan Halk Partisi'nden (TOO) Ko Wen-je arasındaki üçlü başkanlık yarışında oylar sayıldı. DPP'nin en yakın rakibi KMT yüzde 33 küsür, TPP ise yüzde 26 küsür oranında oya sahip. Daha önceki başkanlık seçiminde DPP’nin oy oranı yüzde 57’di. 2020’deki seçime göre 17 puanlık ciddi bir düşüş oldu.

"BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMİNİ EZERİZ"

Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ordusu, Tayvan'ın resmi olarak bağımsızlık ilan etme girişimini "ezeceği" uyarısında bulunarak, ABD'nin silah satışları da dahil olmak üzere hiçbir şeyin adayla yeniden birleşmeyi durduramayacağını söyledi.

Askeri sözcü Zhang Xiaogang, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, Pekin hükümetinin adanın kopmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Zhang, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu her zaman teyakkuz halindedir ve her türlü 'Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçı komplosunu kararlılıkla ezmek ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü sıkı bir şekilde savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır." ifadelerini kullandı.