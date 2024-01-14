Tayvan'da seçimi ayrılıkçılar kazandı!

Çin ve ABD’nin yakından takip ettiği Tayvan'da seçimi iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi'nin Lai Ching-te kazandı.

Katılımın yüzde 60 olarak gerçekleştiği seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre, Lai oyların yüzde 40'nı aldı.

Lai'nin en büyük rakibi Kuomintang Partisi'nin adayı Hou Yu-ih, seçimi yüzde 33 ile tamamlarken, Tayvan Halk Partisi adayı Ko Wen-je yüzde 26 ile onu takip etti.

ABD’nin desteklediği ayrılık yanlısı Lai, 19,5 milyon seçmenin bulunduğu Ada’da 5 milyon oya sahip... DPP'nin, ABD'nin de kışkırtmasıyla son yıllarda Çin ile olan gerilimi zirve yapmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, seçimlerin, Ada'nın Çin ana karası ile birleşme yönelimini değiştirmeyeceği mesajını verdi.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü, "Tayvan, Çin'in Tayvanı'dır. Seçimler, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin genel manzarasını ve gelişimini etkilemeyecek, Çin'in yeniden birleşme eğilimini değiştirmeyecektir" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da, Tayvan sorunun Çin'in iç işi olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada "Tayvan'da ne değişiklik olursa olsun, dünyada tek bir Çin'in olduğu ve Tayvan'ın onun parçası olduğu gerçeği değişmeyecektir." denildi.