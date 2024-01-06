TGB ve Besic Gençliği Tahran'da görüştü

Atlantik cephesinin hedefindeki iki ülke Türkiye ile İran’ın gençlik örgütleri, emperyalizm ve siyonizme karşı mücadelede buluştu. Türkiye Gençlik Birliği ve Besic Gençliği ilişkileri güçlendirme kararı aldı.



İran İslam Cumhuriyeti’nin davetiyle İran’a giden Türkiye Gençlik Birliği heyeti temaslarını tamamladı. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin’in başkanlığını yaptığı heyetin son görüşmesi Besic Gençliği ile oldu. Çetin’e TGB Genel Başkan Yardımcısı Sueda Babacan ile TGB Genel Yönetim Kurulu üyesi Taha Küçükuygun eşlik etti. Ev sahipliğini ise Besic Uluslararası Büro Temsilcisi Emir Hüseyin İzedi yaptı.

"Tarihimiz Emperyalizm ve Siyonizmle Mücadele İle Dolu"

Çetin, iki ülke gençliğinin tarihinin emperyalizm ve siyonizmle mücadele ile dolu olduğunu belirtti. Atlantik cephesinin saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönem olduğunu kaydeden Çetin, Batı Asya gençliğinin uluslararası bir kuruluşa ihtiyacı olduğunu bildirdi.



Çetin bu kapsamda 2014 yılında kurulan Dünya Anti-Emperyalist Gençlik Birliği Örgütü WAYU’nun bu rolü üstlenebileceğine dikkat çekti. Son dönemde Belarus gençliğinin de WAYU’ya ilgi gösterdiğini belirten Çetin, ilk olarak Filistin için uluslararası gençlik örgütlerinin katılımıyla bir konferans yapılabileceğini iletti.

WAYU’da tüm imkanlarıyla yer alacaklarını söyleyen Besic Yetkilisi İzedi, emperyalizmin sadece devlet yöneticilerine değil halklara da düşman olduğunu ifade etti.



Dünyanın dört bir yanında Filistin’e destek eylemleri yapıldığına işaret eden İzedi, “Arap ülkelerinin İsrail’le normalleşme ve Yemen’e karşı işbirliği de bu mücadeleler ile bozuldu.” dedi. İzedi, “Emperyalizmi bölgeden atabilmek için İran ve Türkiye arasındaki işbirliğini arttırmalıyız” diye konuştu.