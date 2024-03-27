TGB'den İsrail'le ticaret tepkisi: Mitinglerde Gazzeli çocuklar sömürüsü sahada ticaret ortaklığı

Açıklamalara Türkiye Gençlik Birliği tepki gösterdi. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, İncirlik'ten kalkan uçakların Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığını hatırlattı; "Takke düştü kel göründü.” ifadelerini kullandı.

İsrail ile silah ticareti yapıldığı haberlerine Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığından peş peşe yalanlama geldi.



Milli Savunma Bakanlığı, İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi işbirliği dahil hiçbir faaliyetinin bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir.” denildi.



Savunma Sanayii Başkanlığı da benzer bir açıklamayla haberleri yalanlarken, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında İsrail ile ticareti yapılan şeylerin jel yakıt, yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile zıpkın gibi balıkçılık malzemeler olduğu ifade edildi.



TÜİK verilerine dayandırılan haberlerde, Türkiye'den İsrail'e barut, patlayıcı maddeler, ateş alıcı maddeler, mühimmat, silah ve parçaları ihracatı yapmaya devam ettiği belirtilmişti.



Türkiye Gençlik Birliği, İsrail’e ticari yaptırım uygulamayan Hükümete tepki gösterdi. Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasını eleştiren TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, İncirlik'ten kalkan uçakların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden İsrail'e silah taşıdığını hatırlattı; "Takke düştü kel göründü.” ifadelerini kullandı.



Ticaret Bakanlığı yüreklere su serpti: Çok şükür İsrail'e silah satmıyormuşuz. Bırakın milleti kandırmayı. İsrail'le doludizgin ticaret sürüyor mu? Sürüyor. İncirlik'ten kalkan uçaklar GKRY üzerinden İsrail'e silah taşıdı, siz de seyrettiniz mi? Seyrettiniz. İsrail için gözcülük yapan Kürecik topraklarımızda aktif mi? Aktif. İsrail'in baş destekçisi NATO'nun büyümesine ABD ile anlaşıp evet verdiniz mi? Verdiniz. İsrail PKK'ya destek ve Doğu Akdeniz'de düşmanlığa devam ediyor mu? Ediyor. Mitinglerde 'Gazzeli çocuklar' sömürüsü, sahada İsrail'le ticaret ortaklığı. Takke düştü kel göründü."