Titanik'in batağına inan denizaltı kayboldu: İçinde İngiliz milyarder de var!

Harding'in üvey oğlu Brian Szasz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, babasının Titanik'e inen araçta bulunduğunu belirterek, herkesin dua etmesini istedi.

Daha sonra Szasz, söz konusu paylaşımını silerek, "Annem gizlilik nedeniyle paylaşımımı ve ilgili diğer paylaşımları silmemi istedi. Desteğiniz için teşekkürler" ifadesini kullandı.

Action Aviation'ın da olay öncesi Twitter hesabından "Denizaltı başarıyla hareket etti, Hamish şu anda dalıyor" paylaşımında bulundu.

İngiliz yayın kuruluşu Sky News'in haberine göre, içinde kaç turistin bulunduğu bilinmeyen aracı kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü açıklayan ABD merkezli "OceanGate Expeditions" adlı şirket, normalde her 15 dakikada bir sinyal alması gereken araçtan 7 saatten uzun süredir haber alamıyor.

DENİZALTINA İNEBİLEN TURİSTİK ARACIN KAYBOLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

"OceanGate Expeditions" adlı şirket, denizaltına inebilen bir turistik aracının bugün Titanik batığına indiği esnada kaybolduğunu duyurmuştu.

Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmış, 5 gün sonra da bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmiş geminin enkazı ise 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu.