Tokyo'da Yüzüncü Yılında Cumhuriyet Şiir Bayramı Gecesi

SEVAL YURTÇİÇEK ÖZAYDIN - İNAN ÖNER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hem yurtta hem dünyada coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 27 Ekim Cuma akşamı Tokyo’da da özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Çağdaş Türk şiiri ve şairlerinin, önemli eserleriyle birlikte tanıtıldığı gecede 100 yıllık Cumhuriyetimizin kazanımları ve devrimlerinin Türk şairlerine ve onların eserleri dolayısıyla Türk halkına etkileri, yapılan söyleşilerle dile getirildi.

Katılımın yoğun olduğu geceye Tokyo Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra, eski çağ Japon şiiri hocası şair Fujii Sadakazu, sinemacı yönetmen Adachi Masao, barış savunucusu düşünür Nishitani Osamu, sinema eleştirmeni edebiyatçı Yomota Inuhiko, sinema yapımcısı Hanada Yoshitomo başta olmak üzere çoğunluğunu Japon vatandaşların oluşturduğu konuklara Tokyo’da yaşayan birçok Türk vatandaşı da eşlik etti. Japonca dilinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilk olarak açılış konuşması etkinliği düzenleyenlerden çevirmen İnan Öner tarafından yapıldı. Ardından Filistin’in İsrail siyonizminin kanlı saldırılarına karşı mücadele ettiği bu dönemde A. Kadir’in Filistinli Çocuk adlı şiiri ile program açıldı.

İnan Öner tarafından daha önce Türkçe’den Japonca’ya çevrilen bazı önemli Türk şiirleri, şairlerin yaşamları ve fikirleri ile birlikte sunuldu. Geceye çevrimiçi katılım gösteren şair Onur Caymaz şiirlerinden bir seçki sunduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün şiir ve edebiyata yakınlığını Kurtuluş Savaşı cephelerinden verdiği anekdotlarla konukların bilgisine sundu. Etkinliğin düzenleyicilerinden Japon şiir dergisi Mi’Te’ editörü şair Arai Takako ile şairlerimiz ve şiirleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Nazım Hikmet’in Umut şiirini Japonca çevirisi ile okuyan Arai Takako, konukların duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.

Etkinliğe katkıda bulunan Alley Hall salonu sahibi çevirmen Akamatsu Ryuta, 1980’lerden günümüze süren Türkiye dostluğunu anlatarak Japonca çevirisi üzerine çalıştığı “Memleketimden İnsan Manzaraları”ndan bölümler okudu. Ayrıca etkinlikte Nazım Hikmet’in Aydınlıkçılar ve Davet şiirleri ile Turgut Uyar’ın Göğe Bakma Durağı şiiri Tokyo’da yaşayan Türk akademisyenler Dr. Seval Yurtçiçek Özaydın ve Prof. Dr. Fatih Özaydın tarafından Türkçe olarak okundu. Gecenin kapanışında Alevi ve Bektaşi kültürü üzerine araştırmalar yapan Japon sanatçı ve doktora öğrencisi Imajo Naohiko Nazım Hikmet’in, Ülkü Tamer’in ve Aşık Veysel’in eserlerini seslendirdi. Katılımcıların coşkuyla izlediği Cumhuriyet ve Şiir gecesi Yaşasın Cumhuriyet nidaları ile son buldu.