Trump'tan Afganistan çıkışı: "En büyük moron Joe Biden..."

Sputnik'in haberine göre Eski ABD Başkanı Trump, Biden'ın eleştirilerine yanıt verdi. Trump şu ifadeleri kullandı:

- Beyaz Saray'daki, ülkemizi sistematik olarak mahveden ve en büyük moron Joe Biden liderliğindeki bu moronlar yeni bir dezenformasyon oyunu oynuyorlar, Afganistan'da son derece beceriksiz şekilde teslim olmaları nedeniyle Trump'ı suçlamak...

Biden yönetiminin Amerikan ordusunu ortadan kaldırıp, 85 milyar dolarlık askeri teçhizatı Afgan yönetimine teslim ettiğini öne süren Trump, "Askerlerimizin öldürülmesine izin verdiklerini ve Amerikalıları geride bıraktıklarını gördüm. Bundan Biden sorumlu, başkası değil" dedi.