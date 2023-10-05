Türk Dünyası Noterler Birliği Kuruldu

Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı, Ankara'daki bir otelde, Adalet Bakanı Tunç, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Nesipbayeviç, Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Kırgızistan Adalet Bakan Yardımcısı Orozbek Sydykov'un katıldığı törenle imzalandı.

Bakan Tunç, törendeki konuşmasında, Türk Dünyası Noterler Birliğinin, Türk devletleri arasında hukuk alanındaki ilişki ve işbirliğini daha da artıracağını ifade etti.

Birliğe üye Türk devletlerinin birinde yapılan noterlik işleminin, oluşturulacak entegrasyonla kendi ülkesinde yapılmış gibi hukuki sonuca imkan sağlayacağını aktaran Tunç, bu sayede Türk devletlerinden birinde düzenlenen bir vekaletnamenin, aynı anda diğer üye ülkede de işlem görebileceğini söyledi.

Tunç, böylece yurt dışı temsilciliklerinden vekaletname aslı göndermeye artık gerek kalmayacağını dile getirdi.