Türkiye diplomatik ilişki! Tunus büyükelçi atadı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, düzenlenen törenle Türkiye dahil birçok ülkeye yeni büyükelçiler atadı.

Türkiye diplomatik ilişki! Tunus büyükelçi atadı
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Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said, Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törenle Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeye atanan büyükelçilere görevlerini tebliğ etti.

Tunus'un Ankara Büyükelçiliği görevine Ahmed Bin Sağir'in atandığını açıklayan Said, İmad Rahmuni'yi de Tahran Büyükelçisi olarak atadı.

Şükri Latif ise Bağdat Büyükelçiliği için görevlendirilirken, yeni büyükelçiler Cumhurbaşkanı Said ve Dışişleri Bakanı Nebil Ammar önünde anayasaya bağlılık yemini etti.

# Tunus # türkiye # büyükelçi # Kays Said
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