Ukrayna köşeye sıkıştı! Zelenskiy bundan sonra hangi adımı atacak?

ABD'li eski ajan, Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna geriliminde bundan sonra hangi adımı atacağını açıkladı. Eski CIA Ajanı Andrew Bustamente, katıldığı bir Youtube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Bustamente, Zelenskiy'nin köşeye sıkıştığını belirtti.

Ukrayna köşeye sıkıştı! Zelenskiy bundan sonra hangi adımı atacak?
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Eski CIA Ajanı Andrew Bustamente, Zelenskiy'nin bundan sonra hangi adımı atacağına yönelik önemli tahminlerde bulundu. Eski CIA Ajanı'nın yaptığı açıklamada Zelenskiy'nin artık köşeye sıkıştığı vurgusu yer aldı.

ZELENSKİY'NİN BUNDAN SONRAKİ ADIMI NE OLACAK?

Eski CIA Ajanı Andrew Bustamente, bir Youtube kanalında önemli tahminlerde bulundu. Bustamente'in konuşmasında, Zelenskiy'nin Rusya ile müzakerelere adım atmaktan başka çaresinin kalmadığını belirtti.

Ukrayna köşeye sıkıştı! Zelenskiy bundan sonra hangi adımı atacak? - Resim : 1

Bustamente, Zelenskiy'nin artık Ukrayna'nın zaferinden bahsedemeyeceğini söyledi. Bustamente, şu ifadeleri kullandı:

- Zelenskiy sonunda şunu fark etti: "Batı'nın Ukrayna'nın ilerlemesine karşı sabrı tükeniyor. Ukrayna güvenilmez bir ülke olarak algılanıyor ki bu gerçek. Ukrayna'nın Ruslarla nasıl makul bir barış anlaşması ya da en azından ateşkes müzakere edeceğini ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor." Çünkü, uzun süren bir çatışmada Ukrayna'nın bunu sürdürecek kaynağa sahip olmadığını fark etti.

RUSYA MÜZAKERELERE UZAK DEĞİL

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Moskova'dan bir girişim olması halinde Ukrayna'nın müzakerelere başlayacağını söylemişti.

Ukrayna köşeye sıkıştı! Zelenskiy bundan sonra hangi adımı atacak? - Resim : 2

Rusya defalarca müzakerelere hazır olduğunu belirtmiş ancak Ukrayna yönetimi yasama düzeyinde müzakerelere yasak getirmişti. Kremlin ayrıca Ukrayna'daki durumun şu anda barışçıl bir yöne doğru ilerlemesi için hiçbir ön koşul bulunmadığına ve özel operasyonun hedeflerine ulaşmasının Moskova için mutlak bir öncelik olduğuna dikkat çekti.

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Haziran ortasında Putin, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yol açabilecek müzakereleri yürütmeyi hiçbir zaman reddetmediğini yineledi.

# Zelenskiy # Ukrayna # rusya # Putin
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