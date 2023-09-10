ABD'li istihbaratçıdan Ukrayna itirafı! Scott Ritter açıklama yaptı

ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter, ABD ve NATO’nun Ukrayna'daki amaçlarına ulaşamadığını itiraf etti. Ritter, “Batı şimdi kaçınılmaz bir yenilginin sonuçlarını nasıl hafifleteceğini tatışıyor” dedi.

ABD'li istihbaratçıdan Ukrayna itirafı! Scott Ritter açıklama yaptı
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Doğu’ya doğru genişlemek için Ukrayna’yı ateşe süren ABD ve NATO, umduğunu bulamadı.

Amerikan Newsweek dergisinde yer alan bir analizde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaşta ısrar etmesi durumunda kaybedeceği uyarısına yer verilmişti. ABD eski istihbarat subayı Scott Ritter’dan da itiraf gibi bir açıklama geldi.

Ritter, mevcut durumda Batı’nın Ukrayna’da hedeflerine ulaşamayacağının ortaya çıktığını söyledi. “Batı’da yeni bir gerçeklik oluştu; şimdi, kaçınılmaz bir yenilginin sonuçlarını nasıl hafifletecekleri konusunda bir ikilemle karşı karşıyalar. Ruslar beklenmedik bir şekilde başarılı çıktı ve bu durum NATO’nun planını bozdu” ifadelerini kullandı.

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# abd # Ukrayna # Scott Ritter
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