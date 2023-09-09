İran Büyükelçiliği'ne saldırı! Kimliği belirsiz kişiler saldırdı

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliğinin "rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler" tarafından saldırıya uğradığı açıklandı.

İran Büyükelçiliği'ne saldırı! Kimliği belirsiz kişiler saldırdı
Son Güncelleme:

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliğinin "rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler" tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Dünyanın en ürkeceğiniz müzesi! Meksika Mumyalar Müzesi'nden eşsiz karelerDünyanın en ürkeceğiniz müzesi! Meksika Mumyalar Müzesi'nden eşsiz karelerDünya

İRAN'IN FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SALDIRI

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

Yangında küçük çaplı hasar meydana geldiği ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların tespit edilip yakalanması için Fransa Dışişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Siyonizm nedir? Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'i arasındaki farklar nelerdir?Siyonizm nedir? Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'i arasındaki farklar nelerdir?Dünya

Detaylar birazdan...

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # fransa # büyükelçilik # saldırı
Çok Okunanlar
Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı!
Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
İstanbul için alınan karar ne? Ne zaman ulaşım ücretsiz olacak?
Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları!
Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları!
Öne Çıkanlar 🎵 Belediyeler Ünlü Şarkıcıları Nasıl Kullanıyor? Ünlülere Milyonlar, Geride Kalanlara Sıfır! -Ulusal 🎵 Belediyeler Ünlü Şarkıcıları Nasıl Kullanıyor? Ünlülere Milyonlar, Geride Kalanlara Sıfır! -Ulusal Manchester United'dan Beşiktaş'a ret! Manchester United'dan Beşiktaş'a ret!