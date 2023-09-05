Ukrayna sivil yerleşimlere saldırılarına devam ediyor!

Sivil yerleşim yerlerine saldırılar devam ediyor. Saldırı amaçlı İHA'lar Rusya'nın Moskova, Kaluga ve Tver bölgelerinde imha edildi.

Ukrayna sivil yerleşimlere saldırılarına devam ediyor!
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Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırı gerçekleştirmeyi amaçlayan Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Moskova, Kaluga ve Tver bölgelerinde düşürüldüğü bildirildi.

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RUSYA'YA UÇAK TİPİ İHA'LARLA SALDIRDILAR

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev'in gece ve sabah saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.

Saat 03.00 sularında hava savunma sistemi tarafından bir İHA'nın Kaluga bölgesinde imha edildiği aktarılan açıklamada, bir İHA'nın da Moskova bölgesinin İstrinskiy ilçesi semalarında yok edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait başka bir İHA'nın Tver bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu bölgelerde düşürülen İHA'ların Moskova'ya saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.

İlk belirlemelere göre Moskova bölgesinin İstrinskiy ilçesinde İHA parçalarının düşmesi sonucu bir konut dışı tesisin hasar gördüğünü kaydeden Sobyanin, Tver ve Kaluga bölgelerinde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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