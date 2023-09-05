Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! 5 Eylül'de hava durumu... Hangi illerde yağış bekleniyor?

5 Eylül hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanan son verilere göre merakla bekleniyor. Her gün yaşadığımız hava koşulları, planlarımızı etkileyebilir ve günlük aktivitelerimizi şekillendirebilir. Bu nedenle, 5 Eylül tarihinde bizi nelerin beklediğini öğrenmek için meteoroloji genel müdürlüğünün güncel raporlarına göz atmak oldukça önemli. Hava durumu tahminleri, seyahat planlarımızdan dışarıda geçireceğimiz zamanın ne kadar keyifli olacağına kadar birçok konuda bize rehberlik ederken, 5 Eylül gününün hava durumu hakkındaki detaylar ise merak konusu.

5 EYLÜL'DE YURT GENELİNDE NASIL BİR HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Batı Karadeniz'in iç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İŞTE 5 EYLÜL'DE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Güneşli bir günlük plan yaparken ya da yağmurlu bir günün etkilerini hesaplarken, hava durumu tahminleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. 5 Eylül'deki hava durumu, dışarıda geçireceğiniz vakit için ne tür kıyafetler seçmeniz gerektiğini, belki de bir piknik planı yapmayı düşünüyorsanız ne zaman en uygun olduğunu size söyleyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel ve kesin bilgilerle bize hava durumu hakkında net bir bakış sunuyor. Bu nedenle, 5 Eylül'e hazırlanırken ve planlarınızı yaparken, hava durumu tahminlerini dikkate almak her zaman akıllıca bir hareket olacaktır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 33°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ile bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

Az bulutlu VAN °C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.