Müze Kart nasıl alınır? Nereden alabilirim?

350'den fazla müzeyi ve ören yerini bir yıl boyunca istediğiniz kadar ziyaret edebilmeye imkan sağlayan Müze Kart, gezmeyi, görmeyi ve araştırmayı seven herkesin alması gereken bir kart. Bizde sizler için "Müze Kart nasıl alınır? Nereden alınır? Ücreti ne kadar?" araştırdık ve yazdık.

Müze Kart nasıl alınır?

Müze Kartı almak için ihtiyacınız olan şeyler; TC kimlik kartınız (Pasaport ya da Sürücü belgeniz de olur), bir adet vesikalık fotoğrafınız ile Müze Kart'ın ücreti olan 60 TL. Ülkemizde Müze kartı fiziksel olarak alabileceğiniz 71 adet yer bulunmakta.

Müze Kart'ı ayrıca internet üzerinden olarakta satın alabiliyorsunuz. Adımlar şu şekilde;

Müze Kart'ın sitesine giderek satın al tuşuna tıklayın.

tuşuna tıklayın. Ondan sonra açılan sayfada adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, cinsiyetinizi, e-posta adresinizi ve bir adet fotoğrafınızı yükledikten sonra sepete ekle tuşuna basın.

ve yükledikten sonra tuşuna basın. Sepetinize gittikten sonra devam et tuşuna basın.

tuşuna basın. Daha sonra tekrar doldurmanız gereken bilgilerin olduğu bir sayfa açılacak. Burada da tekrar adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı, ilinizi, ilçenizi, mahallenizi ve adresinizi yazdıktan sonra Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi ile Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metnini onayladıktan sonra, tekrar devam et tuşuna basın.

ve yazdıktan sonra ile onayladıktan sonra, tekrar tuşuna basın. Bilgilerinizi ve Müze Kart'ın ücretini gösteren bir sayfa açılacak. Alt kısımda da doldurmanız gereken; Kredi kartı numarası, kart sahibinin adı, son kullanım ayı, son kullanım yılı ve CVV kodunu girdikten sonra satın al tuşuna tıklayın. Yapmanız gereken şeyler bu kadar, size sadece Müze Kart'ınızın elinize ulaşmasını beklemek kalıyor.

Müze Kart Türleri Nedir?

Müze Kart+ dışında 5 adet daha alabileceğiniz ve farklı imkanlara sahip Müze Kartların isimleri, fiyatları ve süreleri ise şu şekilde;