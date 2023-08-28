Müzekart satış rekoru kırdı! İşte 2023'ün ilk 7 ayındaki satış rakamları

300'den fazla müze ve ören yerinin ziyaretini sağlayan Müzekart tarihi rekor kırdı. 2023 yılının ilk 7 ayında 2 milyon 151 bin 988 Müzekart satışı yapıldı. Tarih tutkunlarının ziyaretlerindeki ilk tercih ise Konya Mevlana Müzesi oldu.

Müzekart satış rekoru kırdı! İşte 2023'ün ilk 7 ayındaki satış rakamları
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Tarihe yolculuğu kolaylaştıran Müzekart kullanımı 2023 yılında rekor kırdı.

Yılın ilk 7 ayında, 2 milyon 151 bin 988 müzekartın satışının yapıldığı açıklandı. 2022 yılının toplam satış rekoru ise 2 milyon 930 bin 653'tü.

Kadim uygarlıklar, gizemi henüz çözülememiş anıtlar... 300'den fazla müze ve ören yerine ziyarette fayda sağlayan Müzekart'a rağbet arttı...

Müzekart fiyatının 60 lirada sabit tutulması vatandaşların tarihi mekanlara girişlerini de arttırdı. Vatandaşlar Müzekart sayesinde tarihin izlerine mercek tuttu.

2023 yılının ilk 7 ayında vatandaşların ziyaret etmek için ilk tercihi ise Konya Mevlana Müzesi oldu. Mevlana Müzesi, 1 milyon 664 bin 437 ziyaretçi ağırladı.

Konya'yı, 1 milyon 151 bin 511 ziyaretçi ile İzmir Efes Ören Yeri takip etti. Listenin üçüncü sırasında Denizli Hierapolis yer aldı.

Özel duruma sahip birçok gruba ücretsiz olan Müzekart satışlarının 2023 yılı sonunda daha rekor tazelemesi bekleniyor.

Müzekart nedir? Müze kart nereden alınır? Müzelere ücretsiz giriş!Müzekart nedir? Müze kart nereden alınır? Müzelere ücretsiz giriş!Kültür Sanat
# MüzeKart # rekor
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