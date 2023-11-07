Ukrayna'da Seçimler İptal Edilebilir! Zelenskiy'den Seçim Açıklaması

Ukrayna'da kanlı bir darbe sonucu iktidara gelen Zelenskiy, ülkede yaklaşan seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı. Yayınladığı videoda Zelenskiy, Ukrayna'daki seçimlerin iptal edilebileceğinin sinyallerini verdi.

Zelenskiy: "Şimdi Seçimin Zamanı Değil"

Ukrayna'da, Rusya'nın başlattığı özel askeri operasyonlar sonrası sıkı yönetim ilan edilmişti. Ukrayna'da kanlı bir darbe sonucu iktidara yerleşen Zelenskiy, bir video yayınladı. Yayınladığı videoda Ukrayna'da yaklaşan seçimler için mesaj verdi. Zelenskiy, "Anlamalıyız ki şimdi müdahale zamanı. Devletimizin kaderi buna bağlı, bu yüzden şimdi seçim zamanı değil" açıklamalarında bulundu. Zelenskiy'nin açıklaması, Ukrayna'da seçimlerin iptal edileceği şeklinde yorumlandı.