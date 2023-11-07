Ukrayna'da Seçimler İptal Edilebilir! Zelenskiy'den Seçim Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yayınladığı videoda Ukrayna'da yaklaşan seçimlere ilişkin bir açıklama yaptı. Zelenskiy "şimdi seçimin zamanı değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Seçimler İptal Edilebilir! Zelenskiy'den Seçim Açıklaması
Editör: Uğur Çam

Ukrayna'da kanlı bir darbe sonucu iktidara gelen Zelenskiy, ülkede yaklaşan seçimlerle ilgili bir açıklama yaptı. Yayınladığı videoda Zelenskiy, Ukrayna'daki seçimlerin iptal edilebileceğinin sinyallerini verdi.

Zelenskiy: "Şimdi Seçimin Zamanı Değil"

Ukrayna'da, Rusya'nın başlattığı özel askeri operasyonlar sonrası sıkı yönetim ilan edilmişti. Ukrayna'da kanlı bir darbe sonucu iktidara yerleşen Zelenskiy, bir video yayınladı. Yayınladığı videoda Ukrayna'da yaklaşan seçimler için mesaj verdi. Zelenskiy, "Anlamalıyız ki şimdi müdahale zamanı. Devletimizin kaderi buna bağlı, bu yüzden şimdi seçim zamanı değil" açıklamalarında bulundu. Zelenskiy'nin açıklaması, Ukrayna'da seçimlerin iptal edileceği şeklinde yorumlandı.

Zelenski İsrail'e GidecekZelenski İsrail'e GidecekDünya
# Zelenskiy # Ukrayna # seçim
Çok Okunanlar
Dilan Polat İfşa Oldu!
Dilan Polat İfşa Oldu!
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak?
Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak?
Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
Öne Çıkanlar ÇİN BMGK'YI FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇİRECEK! | Ulusal Dünya Turu ÇİN BMGK'YI FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇİRECEK! | Ulusal Dünya Turu Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir? Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?