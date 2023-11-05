Zelenski İsrail'e Gidecek



İsrail basınında yer alan son haberlerde Tel Aviv'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlamaya hazırlandığı iddia edildi.



İsrail'de yayın yapan televizyon kanalı Channel 12'de konuya ilişkin yorum yapıldı. Zelenskiy, Başbakan Netanyahu ve Devlet Başkanı Isaac Herzog'un birlikte vereceği fotoğrafın “Az aydınlık dünyanın saldırısı altında direnen daha aydınlık dünyaya bir mesaj olacağı” belirtildi.



Televizyon programında Zelenskiy'in Aksa Tufanı operasyonundan sonra kullandığı “Rusya ve Hamas aynı kötülük” ifadesine atıfta bulunuldu. "Bu durum; İsrail, Ukrayna, Avrupa ve ABD birleşik cephesinin, Rusya-İran eksenine karşı olduğunu gösteriyor" yorumu yapıldı.



"İsrail, savaşın geldiği bu aşamada, daha önce yeşil ışıl yakmadığı Zelenskiy'i kabul ederek kendi meşruiyetini artırmayı umuyor" yorumu ise özellikle dikkat çekti. Ziyaretin çok kısa bir süre içerisinde 6 veya 7 Kasım'da olacağı iddia ediliyor.



Zelenskiy, Aksa Tufanı operasyonundan sonra İsrail'i ziyaret etmek istemiş ancak talep, Tel Aviv tarafından reddedilmişti.



İsrail, her ne kadar Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'i destekleyen mesajlar verse de silah ve askeri malzeme yardımını reddetmişti. Bu süreçte yapılan yorumlarda İsrail'in, Suriye üzerindeki gökleri kontrol eden Rusya'yı karşısına almaktan çekindiği ifade edilmişti.



