Doğu Perinçek: "CHP'de Yönetim ABD Dostundan Diğer ABD Dostuna Geçti"

Perinçek, 29 Ekim töreninde arkasına siyah sancak alarak Donanma’yı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da çok sert ifadelerle eleştirdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultay’ında kazanan ve kaybedeni bu sözlerle özetledi. Perinçek, devrim partisinde Amerikan dostu adaylarının yarışmasının Türkiye için üzücü olduğunu söyledi.

- Çok acıdır. Atatürk’ün partisinin tamamen Amerikancı adayların rekabetine sahne olması, bir Amerika dostundan başka bir Amerikan dostuna eline geçmesi bu tabi CHP açısından olduğu gibi hepimiz için de üzücüdür.

CHP’nin geleceğinde kargaşalık ve umutsuzluk göründüğünün altını çizen Perinçek, “CHP bundan sonra Türkiye’nin siyaset gündeminde değil, magazin gündeminde olacak” ifadelerini kullandı.

- CHP, Türkiye’nin yalnız bundan sonra magazinde gündeminde var ama siyasi gündeminde, ciddi gündeminde Türkiye’nin çözüm gündeminde CHP’nin olmayacağı ama CHP’nin atılan sandalye ve sıkılan yumruklarla anılacağı bir sürece girdiğini görüyoruz.

Perinçek, CHP’nin ABD ile işbirliği yaptığı için Türkiye’nin başına bela olduğunu belirtti. “CHP Atatürk’ün yolundan vazgeçmiştir” dedi.





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim’de Donanma’yı Vahdettin Köşkü’nden selamlaması, Siyah sancak ve kınından çıkmış kılıçlar soruldu. Perinçek, “kılıçlar Suriye’nin kuzeyindeki PKK’yı temizlemek için çıkar, bunlar bizi kandırıyor” yanıtını verdi.