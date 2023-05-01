Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan ABD itirafı: "Sistem çöktü"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan mevcut sistemle ekonominin kurtarılamayacağını belirtti. Zenginlerin daha çok zenginleştiğini, orta sınıfın kaybettiği, özelleştirmenin amaç haline geldiğini vurgulayan Sullivan, kamu yatırımlarını yeniden devreye sokma çağrısı yaptı.
ABD’de neoliberal sistem artık sistemin aktörleri tarafından açıkça eleştiriliyor. Bankaların batmaya başladığı, enflasyonun yükseldiği ABD’de gündem ekonomi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, neoliberal sistemin bittiğini söyledi. Brookings Enstitüsü'nde konuştu Sullivan. Değişen küresel ekonominin çalışan pek çok Amerikalıyı geride bıraktığını itiraf etti. Özelleştirmenin amaç haline geldiğini kaydetti.
- Sanayinin içi boşaltıldı. Vergi indirimi, kuralsızlaştırma, kamu yatırımı yerine özelleştirme ve ticaretin serbestleştirilmesi kendi başına amaç haline geldi. Aşırı basitleştirilmiş piyasa verimliliği adına, stratejik malların tüm tedarik zincirleri - bunları üreten endüstriler ve işlerle birlikte - denizaşırı ülkelere taşındı.
Konuşmasında çokça Çin’e atıfta bulunan Sullivan, Çin’in kamucu anlayışına dikkat çekti. Sullivan, on yıllardır süren liberalleşme sürecinde oluşan ekonomik bağımlılıkları görmezden geldiklerini belirtti.
- Amerika sadece üretimi kaybetmedi; geleceği belirleyecek kritik teknolojilerdeki rekabet gücümüzü de erozyona uğrattık. Zenginler her zamankinden daha iyi durumda iken Amerikan orta sınıfı zemin kaybetti. Ve ileri teknoloji endüstriler metropollere taşınırken Amerikan imalat topluluklarının içi boşaldı.
Geleneksel ABD ekonomisinin yeterli olmadığını savunan Sullivan, kamu yatırımlarını yeniden devreye sokma çağrısı yaptı.
- Bu strateji, ekonomik büyümenin temelini oluşturan, ulusal güvenlik açısından stratejik olan ve özel sektörün ulusal hırslarımızı güvence altına almak için gereken yatırımları tek başına yapamayacağı sektörlerde kamu yatırımlarını devreye sokmalı. Bu strateji, piyasanın yerini almak değil; ulusal refahımız için yaşamsal önem taşıyan sektörlere uzun vadeli yatırımlar yapmakla ilgilidir. Yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var.
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