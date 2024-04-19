Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İsrail'in saldırı girişimi sonrası açıklama

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in İran'a gönderdiği dronelar sonrası nükleer tesislerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İsrail'in saldırı girişimi sonrası açıklama
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İsrail'in saldırı girişimi sonrası açıklama
Editör: Uğur Çam

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’daki nükleer tesislerde herhangi bir hasarın meydana gelmediğini duyurdu.

UAEA’nın sosyal medya hesabından, İran Hava Kuvvetleri Üssü'nün bulunduğu İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin duyulması üzerine yapılan açıklamada, "UAEA, İran’ın nükleer tesislerinde herhangi bir hasarın yaşanmadığını doğrular.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada nükleer tesislerin hedef alınmamasına yönelik uyarısına yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin taraflara itidal çağrısında bulunduğu belirtildi.

Askeri çatışmalarda nükleer tesislerin asla hedef alınmaması uyarısının yinelendiği açıklamada, Ajansın gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.​​​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# uluslararası atom enerjisi ajansı # iran # israil
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