Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü

ABD Başkanı Biden, Ürdün'de insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı da saldırıda 25 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini paylaştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini kaydederek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını belirten Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

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