Saadet Partisi İBB adayını ilan etti

Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını ilan etti. Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Birol Aydın oldu. “Başka bir İstanbul mümkün” sloganı kampanyasını başlayan Aydın, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini “İstanbul kirletildi” dedi.

Saadet Partisi İBB adayını ilan etti
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İstanbul’un kirletildiğini söyledi. “küreselcilerin oyununu bozacağız” dedi.

Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını düzenlediği tanıtım toplantısı ile ilan etti.

Saadet partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Parti sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.

Aday tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Birol Aydın, mevcut yönetimi eleştirdi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kürsüye çıktı. Karamollaoğlu, Ak Parti hükümetine karşı “Bu kadar çelişki yumağını her lider beceremez” dedi.

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# saadet partisi # ibb
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