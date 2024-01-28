Saadet Partisi İBB adayını ilan etti



İstanbul’un kirletildiğini söyledi. “küreselcilerin oyununu bozacağız” dedi.



Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını düzenlediği tanıtım toplantısı ile ilan etti.



Saadet partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Parti sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.

Aday tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Birol Aydın, mevcut yönetimi eleştirdi.



İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kürsüye çıktı. Karamollaoğlu, Ak Parti hükümetine karşı “Bu kadar çelişki yumağını her lider beceremez” dedi.



