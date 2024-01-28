Kahramanmaraş'ta yeşil kalkınma projesi

Sıradaki haberimiz 6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerimizden biri olan Kahramanmaraş’tan. Depremin yaralarını sarmaya devam eden Onikişubat belediyesi bölgede yeni projeye imza attı.

İlçe kendi ürettiği enerjiyi yatırıma dönüştürdü. Onikişubat Belediyesi’nin yeni adımı ise “Yeşil Kalkınma” projesi oldu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat belediyesi yeni projesi ile ilçenin tükettiği elektriğin tamamını kendisi üretmeyi hedefliyor.

Belediye ürettiği enerjiyi yatırıma dönüştürmeye başlıyor.

Solar Enerji projelerini hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, Güneş Enerjisi ve Hidroelektrik tesislerinden elde edilen elektriği yatırıma dönüştürerek bölgeye örnek oldu.

Güneş Enerji Santrallerini devreye sokan Onikişubat belediyesi, Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı projesiyle kuracağı Hidroelektrik santrallerinin de yapımına başladı.

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