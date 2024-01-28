Vatan Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı açıkladı: "Kaynaklar halk için kullanılacak"



Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin sorunlarını ve Vatan Partisi’nin çözümlerini tek tek anlattı.



Vatan Partisi Yenimahalle Belediye Başkan adayı Mustafa Aynur düzenlediği basın toplantısında projelerini kamuoyuna açıkladı.



Aynur, Yenimahalle ilçesinde özellikle bina güvenliğinin en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti, Yenimahalle’yi hem mimari hem de altyapı açısından bir şehir merkezi haline getireceğini vurguladı.

- Yenimahalle cumhuriyet döneminin en önemli noktalarından biridir çünkü kooperatifçilik burada başladı. Yenimahalle’de kentsel dönüşümü planlı ve programlı yapacağız, bir şehir merkezi yapacağız

Basın toplantısında, kamu kaynaklarının emekçi halk için kullanılacağına dikkat çekildi. Vatan Partisi Yenimahalle ilçe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan da katıldı.



