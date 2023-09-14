Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudiler, Yahudi Bayramları öncesinde Mescid-i Aksa’ya baskın yaptı. Öte yandan İsrail güçleri Batı Şeria'da operasyon düzenledi. 2 Filistinliyi yaraladı, 15 Filistinliyi gözaltına aldı…

Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
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"Roş Haşana" öncesi Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı. İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

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 YAHUDİLERDEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Yahudilerin dini yıl başı bayramı olarak bilinen "Roş Haşana" öncesi Müslümanlarınm ilk kıblesi Mescid-i Aksa işgal edildi. Binlerce fanatik Yahudi yerleşimci diğer dini bayramlarda olduğu gibi Mescid-i Aksa'ya baskınlara başladı. Sabah saatlerinde Burak Duvar'ında toplanan fanatik Yahudi yerleşimciler. Mescid-i Aksa'nın batısında bulunan Mağaribe Kapısı'ndan zorla içeri girdi.

Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Resim : 2
İsrail polisi eşliğinde gerçekleştirilen baskınlara İsrailli bakanlar, milletvekilleri de katıldı. Çıplak ayakla Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşan yerleşimciler baskından sonra, polis eşliğinde Kudüs Eski Şehir'in sokaklarında şarkı söyledi. Batı Şeria’da ise İsrail güçleri operasyon düzenledi…Nablus'taki Belde Beyt Mülteci Kampı'na baskın yapıldı. Bölge sakinleriyle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytullahim yakındaki Ayide Mülteci Kampı'nda da benzer olaylar yaşandı.

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