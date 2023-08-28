Yapay zekâya ödev yazdıran öğrencilere kötü haber! Çin o öğrenciler için harekete geçti

Yapay zekâ teknolojikleri yaygınlaştıkça ve geliştikçe çeşitli sıkıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Yapay zekânın pek çok şeyi kolay ve hızlı yapması, onun kötüye kullanımının da yolunu açıyor. Bir çok ülkede öğrenciler, ödevlerini yaptırmak, tez yazdırmak, kopya çekmek gibi sebeplerle yapay zekâya başvuruyor.

ÇİN'DE YAPAY ZEKÂ KULLANAN ÖĞRENCİLERİN DİPLOMASI İPTAL EDİLEBİLİR

Ria Novosti'nin China Daily gazetesine dayandırdığı haberine göre Çin, bitirme projeleri ve tez gibi mezuniyet belgelerini yapay zekâya yazdıran öğrencilerin mezuniyetinin iptal edilmesini tartıştı.

Habere göre Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi (NPC) pazartesi günü, akademik makalelerini yazmak için dürüst olmayan yöntemler kullanan öğrencilerin diplomalarının iptal edilmesini öngören bir yasa tasarısını görüştü. Buna göre, bir öğrenci araştırma makalesinde intihal ya da veri çarpıtması tespit edilirse ya da makale yapay zekâ yardımıyla yazılmışsa yüksek öğrenim belgesi alamayacak.

Tasarıda ayrıca, üniversiteye girerken başkalarının kimliğine bürünen veya yasadışı yöntemler kullanan öğrencilerin de diplomalarının ellerinden alınacağı belirtiliyor. Ayrıca, üniversiteye sahte bir isimle girenler cezai olarak sorumlu tutulacaktır.

ÇİN'DEN YAPAY ZEKÂNIN KÖTÜYE KULLANIMINI ENGELLEMEYE YÖNELİK KARARLAR

Daha önce basında yer alan haberlerde, 15 Ağustos'ta Çinli yetkililerin yapay zekâ hizmetlerini düzenlemeye yönelik geçici tedbirlerinin yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Bu tedbirler, yapay zekâ tarafından üretilen içeriğin temel sosyalist değerleri barındırmasını, ulusal güvenliği tehlikeye atmamasını ve terörizm ve şiddet propagandası, pornografi, yanlış ve kötü niyetli bilgiler içermemesini öngörüyor.

DÜNYADA YAPAY ZEKÂYA KARŞI ÖNLEMLER

Öğrencilerin yapay zekâ ile ödev yapmaları, ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin peşine tartışılmaya başlanmıştı. Dünyada bir çok eğitim kurumu, yapay zekâ sohbet botu ChatGPT'ye erişimi engellemişti. ABD’de Washington, New York, Alabama ve Virginia’dan Avustralya’daki Queensland ve New South Wales’e kadar birçok eğitim kurumu yazılımı yasaklamaya başladı. Imperial College London ve Cambridge Üniversitesi de dahil olmak üzere İngiltere’nin önde gelen üniversiteleri öğrencileri ChatGPT’yi kopya için kullanmamaları konusunda uyardı.