Yasadışı Ermeni güçler teslim oluyor

Karabağ'daki Rus Barış Gücü, yasa dışı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.

Yasadışı Ermeni güçler teslim oluyor
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Rus Barış Gücü'nden yapılan açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerin, silah ve mühimmatlarını Rus askeri personelinin kontrolünde teslim etmeye başladığı, mevzilerini de terk ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar 800'den fazla silah, el bombası, havan topu, tanksavar ve uçaksavar füzesi teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

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# Azerbaycan # Ermenistan # Karabağ
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