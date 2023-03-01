Yunanistan'da korkunç kaza: İki tren çarpıştı
Yunanistan'da iki tren çarpıştı. Meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 25'i ağır 85 kişi yaralandığı belirtildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.
Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı.
Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.
Atina'dan Selanik'e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu.
Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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