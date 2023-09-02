Yunanistan'da yangın 2 haftadır sürüyor! Yangını söndüremeyen Miçotakis suçu göçmenlere attı

Yunanistan 2 haftadır yangınlarla mücadeleye devam ederken Başbakan Miçotakis'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Bögedeki itfaiye ekipleri yangının söndürülememesi konusunda hükümeti yetersiz bulurken, Miçotakis ise yangınlar konusunda suçu göçmenler attı.

Yunanistan'da yangın 2 haftadır sürüyor! Yangını söndüremeyen Miçotakis suçu göçmenlere attı
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Yunanistan da başlayan orman yangınları 2 haftadır devam ediyor. söndürülemeyen yangınlardan dolayı hükümete tepkiler gelmeye başladı.

Bölgede bulunan görevli ve uzmanlar hükümetin müdahalede yetersiz kaldığını söylüyor.

 Yunanistan'da yangın 2 haftadır sürüyor! Yangını söndüremeyen Miçotakis suçu göçmenlere attı - Resim : 1

MİÇOTAKİS SUÇU GÖÇMENLERE ATTI

Bu iddiaları kabul etmeyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise yangını göçmenlerin çıkardığını söyledi.

Konuyla ilgili parlemento konuşmasında da dikkatleri üzerine çeken Miçotakis, "Meriç’teki yangının büyük ihtimalle insan yapımı olduğunu ve yasadışı göçmenler tarafından kullanılan güzergahlarda başladığının neredeyse kesin olduğu" açıklamalarını dile getirdi.

Yunanistan'da yangın 2 haftadır sürüyor! Yangını söndüremeyen Miçotakis suçu göçmenlere attı - Resim : 2

BUGÜNE KADAR 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan bölgedeki itfaiye ekipleri de halkı tahliye konusunda uyardı. Avrupa Birliği ülkelerin de verdiği desteğe rağmen söndürülemeyen yangında bugüne kadar 18’i göçmen olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan yanıyor! AB'nin en büyük yangınıYunanistan yanıyor! AB'nin en büyük yangınıDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# miçotakis # yunanistan # orman yangını
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