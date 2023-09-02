Yunanistan'da yangın 2 haftadır sürüyor! Yangını söndüremeyen Miçotakis suçu göçmenlere attı

Yunanistan da başlayan orman yangınları 2 haftadır devam ediyor. söndürülemeyen yangınlardan dolayı hükümete tepkiler gelmeye başladı.

Bölgede bulunan görevli ve uzmanlar hükümetin müdahalede yetersiz kaldığını söylüyor.

MİÇOTAKİS SUÇU GÖÇMENLERE ATTI

Bu iddiaları kabul etmeyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise yangını göçmenlerin çıkardığını söyledi.

Konuyla ilgili parlemento konuşmasında da dikkatleri üzerine çeken Miçotakis, "Meriç’teki yangının büyük ihtimalle insan yapımı olduğunu ve yasadışı göçmenler tarafından kullanılan güzergahlarda başladığının neredeyse kesin olduğu" açıklamalarını dile getirdi.

BUGÜNE KADAR 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan bölgedeki itfaiye ekipleri de halkı tahliye konusunda uyardı. Avrupa Birliği ülkelerin de verdiği desteğe rağmen söndürülemeyen yangında bugüne kadar 18’i göçmen olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti.