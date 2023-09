Zelenski ABD Kongresi'nden yardım dilendi!

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılan Zelenski, New York temaslarının ardından başkent Washington DC'ye geldi ve ABD Kongresi'ni ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleriyle görüştü.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'e zafer elde etmesi için neye ihtiyacı olduğunu sorduğunu aktardı.

Ukrayna'nın özellikle F-16'lar ve ATACMS füzelerine ihtiyacı olduğunu söyleyen McCaul, ABD yönetiminin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlaması gerektiğini söyledi.

McCaul, Kongre'nin çoğunluğunun Ukrayna'ya yardımları desteklediğini belirterek, diğer yandan ABD yönetiminin Ukrayna'da zafer için bir planı olması gerektiği mesajını verdi.

Zelenski, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington temaslarında hava savunmasının öncelikli konular arasında yer alacağını kaydetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Zelenski ile Beyaz Saray'da görüşecek.

I met with US House Speaker @SpeakerMcCarthy, House Majority Leader @SteveScalise, House Democratic Leader @RepJeffries, and US House Representatives.



Ukraine is sincerely grateful to the House, both parties, and the entire American people for all the support.



We have… pic.twitter.com/uCbZEUtCNJ