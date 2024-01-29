Zelenski, Ukrayna’nın elinde ne kadar asker kaldığını açıkladı

Alman TV kanalı ARD’ye demeç veren Zelenskiy, Ukrayna ordusunun mevcudunun şu anda yaklaşık 880 bin kişi olduğunu belirtirken, “880 bin ila bir milyon kişilik bir ordumuz var. Aynı zamanda şu anda çalışma yaşında 30 milyon insanımız var, tam rakamı söyleyemem. Yurtdışına giden vatandaşlarımızın sayısı ise 6.5 ila 7.5 milyon civarında” dedi.

Daha önce Zelenskiy, Aralık 2023'te Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin en az 600 bin askere sahip olduğunu açıklamıştı.

ZELENSKİ'DEN BİR YENİ PARLAK FİKİR DAHA

Alman TV kanalı ARD’ye verdiği demecinde, Almanya'nın Ukraynalı mültecilerin aldığı parayı Ukrayna bütçesine aktarmasını öneren Zelenskiy, bunun Kiev için ‘çok daha iyi’ olacağını, Kiev yönetiminin Ukraynalı mültecinin nerede olduğuna bağlı olarak Almanya’dan gelecek fonları kendisinin dağıtabileceğini söyledi.

Zelenskiy ayrıca Kırım'ın Rusya ile birleşmesinin ardından Moskova ile ilişkilerini sürdüren Berlin'den duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.

Şubat 2022'de Rusya'nın başlattığı askeri operasyon sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sayısının yaklaşık 260 bin kişi olduğu, kara birliklerinin ise yaklaşık 250 bin civarında olduğu aktarılmıştı.

Bu yılın ocak ayında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında 215 binden fazla asker ile 28 bin silah kaybettiğini, stratejik inisiyatifin Rusya ordusunda olduğunu belirtti.