2023-2024 dönemi üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından süreç netleşmeye başladı 2023- 2024 üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre lisans veya önlisans bölümünde okumaya hak kazanan adaylar kayıtlarını bu dönemde yapabilecek...

2023-2024 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Herhangi bir üniversite bölümünü kazanarak kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt işlemlerini 28 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında yaptırabilecek. Elektronik kayıtlar ise 28 Ağustos ile 30 Ağustos tarihlerinde e-kayıt yapabilecek.

EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Tercih dönemi sonunda üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşemeyen adaylar için ise süreç şöyle olacak:

2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.