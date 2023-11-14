Lisansüstü eğitim programlarına girişte kullanılan Ales sınavı ne zaman olacak? Ales sınavı kaç saat olacak? Sizler için yazdık!

Ales Sınavı Ne Zaman? Ales Sınavı Kaç Saat Olacak?

Ales sınavı ne zaman sorusunun cevabı sınava girecek adaylar tarafından merakla beklenmekte. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani kısa ve daha çok bilinen adıyla ALES, Türkiye'deki üniversitelerde lisansüstü eğitim programlarına giriş için kullanılan bir sınav sistemidir. ALES, genellikle yüksek lisans (master) ve doktora programlarına başvuran adayların kabul edilebilirliklerini ölçmek amacıyla sınava giren adaylara uygulanır.

Ales sınavının içeriği sözel ve sayısal bölüm olmak üzere ikiye ayrılır. Sözel bölümde Türkçe, sosyal bilimler, fen bilimleri, eğitim bilimleri ve yabancı dil gibi konular bulunurken, sayısal bölüm matematik, geometri, fizik, kimya ve biyoloji gibi alan sorularından oluşur. ALES, çoktan seçenekli sorulardan oluşur. Her iki bölüm için de belirli bir süre ayrılmıştır. Sorular genelde adayın genel yetenek ve alan bilgisini ölçecek şekilde hazırlanır. Sınav sonucunda alınan puanlar genellikle 100'den 200'e kadar bir aralıkta olup, her bölüm için ayrı ayrı hesaplanır. ÖSYM yani Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre, bu yıl gerçekleşecek üçüncü ALES sınavının tarihi 19 Kasım 2023 olarak belirtildi. Peki Ales sınavı kaç saat olacak?

Ales Sınav Süresi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), genellikle sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki bölüm için de belirli bir süre ayrılmıştır. Bu süreler şu şekildedir: