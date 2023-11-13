Günlük hayatı zorlaştırmada olumsuz etkili olan sağlık problemlerinin başında artrit gelmektedir. Peki artrit nedir? Romatoid Artrit belirtileri nelerdir? Sizler için yazdık!

Artrit Nedir? Kimlerde Görülür?

Artrit nedir sorusu bu rahatsızlığın kişiyi gündelik hayattaki hareketlerinde ne kadar kısıtladığı düşünüldüğünde kritik önem taşımaktadır. Artrit, bir veya birden fazla eklemin iltihaplanması durumunu ifade eden genel bir terimdir. Artrit, genellikle ağrı, şişlik, kızarıklık ve eklem sertliği gibi semptomlarla karakterizedir. Birçok farklı türü ve nedeni vardır. En yaygın olanları osteoartrit ve romatoid artrittir.

Osteoartrit, genellikle yaşlanma süreciyle ilişkilendirilen ve eklemlerdeki kıkırdak dokusunun zamanla aşınması sonucu ortaya çıkan bir artrit türüdür. Aşınan kıkırdak, eklem yüzeylerinin sürtünmesine neden olabilir, bu da ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Romatoid artrit ise vücudun bağışıklık sisteminin kendi eklemlerini hedef alarak iltihap oluşturduğu bir otoimmün hastalıktır. Bu durum, eklemlerde iltihaplanmaya, kıkırdak erozyonuna ve kemik hasarına neden olabilir. Kadınlarda erkeklere göre artrit görülme riski daha yüksektir. Ailesinde artrit olan kişilerde artrit görülme riski daha yüksektir. Peki Romatoid Artrit belirtileri nelerdir?

Romatoid Artrit Belirtileri

Romatoid artrit (RA), bağışıklık sisteminin eklemlere saldırmasına neden olan kronik bir inflamatuar hastalıktır. Bu hastalığın en yaygın sebepleri şunlardır: