Bakan Özer açıkladı: Binlerce öğrenci okullarına geri döndü

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ile Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer, programın ardından yaptığı açıklamada, kentte eğitimin normalleşmesiyle ilgili yapılanları kapsamlı değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Depremzede vatandaşlara gıda ve barınmayla ilgili her türlü desteğin verildiğini aktaran Özer, "İlk günlerde yaklaşık 465 bin vatandaşımız, bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde, bu bölgede barındılar. Sonra da 20 Şubat'ta eğitim öğretimi 71 ilde normalleştirdikten sonra artık bölgeyi de hızlı şekilde eğitim alanında normalleştirmek için 3 kademeli bir sistematik üzerinden ilerledik." diye konuştu.

Özer, 1 Mart'ta Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da, 13 Mart'ta Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da, 27 Mart itibarıyla depremden etkilenen diğer iller ve belirlenen ilçelerinde eğitimin normalleştirildiğini hatırlatarak "Bugün itibarıyla yaklaşık 18,5 milyon öğrencimiz, normal şekilde eğitim öğretimlerine devam ediyor." dedi.

Eğitim öğretimin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "sağlam raporu" verilen okullarda devam ettiğini aktaran Özer, taşımalı eğitimde ücretsiz ulaşım sağlanması dahil Bakanlığın tüm imkanlarını sahada aktif şekilde kullandıklarını ifade etti.

Özer, tekrar bastırılan yaklaşık 30 milyon kitabı ve yardımcı kaynağın öğrencilere ulaştırıldığını belirterek LGS ve YKS'ye girecek yaklaşık 130 bin öğrenci için 3 bin 205 noktadaki destekleme ve yetiştirme kurslarının açıldığını anlattı.

Çadır ve konteyner eğitim birimlerinin yaygınlaştırılması konusunda İçişleri Bakanlığı ve AFAD'dan büyük destek gördüklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:

- Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte Mehmetçik Okullarını yürürlüğe soktuk. Bölgede, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, LGS ve YKS'ye hazırlık kurslarıyla ilgili çok önemli sayıda Mehmetçik Okulları açtık. Kıymetli Bakanım Hulusi Akar'a ve tüm komutanlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yakın zamanda inşallah Kırıkhan'da ve İskenderun'da 4 bin öğrenci ve öğretmenin barınabileceği LGS ve YKS kurslarına hazırlanmayla ilgili çok nitelikli, donanımlı eğitim kampüsleri devreye girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez'e teşekkür ediyorum. İskenderun'daki 2 gemiyi ağırlıklı olarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde kullanmak için tahsis ettirdi. İlk kez gemide öğrencilerimizi LGS ve YKS'ye hazırlamak için o ortamları kullanmaya başladık. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin normalleşmesi için her türlü ortamı, yeri kullanarak hayatın normalleşmesiyle ilgili her türlü fırsatı kullandı. Gerçekten ülkemizde her yerde ve şartta eğitime devam mottosuydu. Bu çerçevede tüm çalışmalarımızı şekillendirdik.