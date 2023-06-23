LGS sonuçları açıklandı! MEB'in sitesinden erişilebiliyor
LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sonuçlara MEB'in internet sitesinden erişilebiliyor. Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
4 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı.
Sonuçların açıklanmasına ilişkin duyuru Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı.
LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığının "http://meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
LGS SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
KILAVUZ 26 HAZİRAN'DA YAYIMLANACAK
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun da yayımlanacağı tarih belli oldu. Buna göre, kılavuz 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak. Adaylar ise tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.