MEB 2. nakil sonuçlarını açıkladı!

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurdu.

MEB 2. nakil sonuçlarını açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları ile ilgili duyuruda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, nakil sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden öğrenilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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