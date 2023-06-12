ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylara kritik uyarı

ÖSYM, YKS'ye girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma desteği başvuru süresinin 15 Haziran gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara yönelik ulaşım ve barınma desteği süresi uzatıldı. Başvurular, 15 Haziran Perşembe mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Konuya ilişkin şunlar ifade edildi:

- 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-YKS’ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara verilen ulaşım ve barınma desteği devam etmektedir. Başvurular, 15 Haziran 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.Adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere) Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden AFAD koordinesinde karşılanmaktadır. Ulaşım ve barınma desteği için başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgâh Belgesi ile birlikte 15 Haziran 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır.