Tekirdağ'da Okullar Tatil Edildi

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Açıklama İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapıldı.

Tekirdağ'da Okullar Tatil Edildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

- Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir.
Meteoroloji Uyarıyor: Kar ve Yağmur İçin O İki Bölgeyi Uyardılar! 9 Ocak 2024 Hava Durumu...Meteoroloji Uyarıyor: Kar ve Yağmur İçin O İki Bölgeyi Uyardılar! 9 Ocak 2024 Hava Durumu...Hava Durumu
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