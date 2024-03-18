17.5 milyar TL'lik Bitcoin'i çöp oldu

İrlanda'da yaşayan James Howells, içinde 500 milyon euroluk (yaklaşık 17.5 milyar TL) Bitcoin olan bir harici belleği 10 yıl önce yanlışlıkla çöpe attı.

Howells, sanal paralarına ulaşmak için yasal bir mücadele başlattı.

BİTCOİNLERİ ÇÖP OLDU

2009 yılı başlarından itibaren bir ödeme biçimi olarak ortaya çıkarılan Bitcoin (BTC) olağanüstü bir şekilde artan fiyatı ile gündeme otururken, kripto para dünyası İrlanda'da yaşayan 38 yaşındaki James Howells'i konuşuyor.

Yaklaşık 10 yıl önce içinde 8 bin Bitcoin olan bir harici diski yanlışlıkla çöpe atan adam yaşadığı bölgedeki çöp toplama tesisinde bu sanal paralarına ulaşmak için yasal bir mücadele içine girdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, şu anki değeriyle yaklaşık 500 milyon euro (yaklaşık 17.5 milyar TL) olan Bitcoinlerine ulaşmak isteyen adam İngiliz basınına konuştu. Howells, "Harici belleğin bir çöp toplama tesisinde olduğunu düşünüyorum ve sadece benim olanı almak için bir şans istiyorum" dedi.

Howells, sanal para biriktirmeye 2009'da başladığını ve kripto paraların bu kadar gündemde olmadığını söylerken, "Zaman içinde 8 bin Bitcoin'im oldu ve bunları dikkatlice bir çekmecede tuttuğum harici bir bellekte sakladım" dedi. Fakat 2013 yılında ofisini temizlerken harici belleğin yanlışlıkla çöpe atan Howells, o dönemki kız arkadaşının ise çöpü sokaktaki çöp bidonuna attığını ve işin bittiğini söyledi.

İZİN İSTİYOR

O dönemden beri Galler'deki yetkililerle yasal bir süreç içerisinde olan ve çöp toplama tesisini incelemek istediğini söyleyen Howells, olumsuz yanıt aldığını dile getirdi. Daily Mail'e konuşan Howells, "Bu futbol topunuzun komşunun bahçesine fırlaması gibi bir şey. En nihayetinde bu yine de sizin futbol topunuz" dedi.

Howells, kendisine bir ekip kurduğunu ve ekipte arama uzmanları, avukatlar, veri kurtarma mühendisleri ve fon yöneticileri olduğunu söylerken bunların da eğer Bitcoinler bulunursa bu devasa pastadan pay alacaklarını söyledi.

Galler'in Newport kentindeki yetkililer, Daily Mail'in sorusu üzerine kararlarından geri adım atmayacaklarını belirttiler.

Yetkililer, "Bu veri taşıyıcısının gerçekten çöplüğünüzde olduğuna dair bir garanti yok. Ve Howells'in planladığı gibi bir çöp sahasında yapılacak kazıların çevre üzerinde son derece zararlı etkileri olacaktır" dedi.